Schindler Aktie News: Schindler verbilligt sich am Mittag

Das Papier von Schindler gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 258,40 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'381 Punkten steht. Die Schindler-Aktie sank bis auf 257,80 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 259,20 CHF. Zuletzt wechselten 10'101 Schindler-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.02.2026 bei 314,20 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Schindler-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 22.07.2026 auf bis zu 246,60 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Schindler-Aktie ist somit 4,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,72 CHF. Schindler liess sich am 19.02.2013 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,73 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Schindler 1,73 CHF je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 2.19 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Schindler 2.19 Mrd. CHF umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Schindler wird am 22.10.2026 gerechnet. Schindler dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 21.10.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Schindler-Gewinn in Höhe von 10,38 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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