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Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196

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08.09.2026 09:29:00

Schindler Aktie News: Schindler am Dienstagvormittag im Plus

Schindler Aktie News: Schindler am Dienstagvormittag im Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Schindler. Die Schindler-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 255,40 CHF.

Schindler
254.34 CHF -0.50%
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Die Schindler-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 255,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'911 Punkten notiert. Der Kurs der Schindler-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 255,60 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 254,40 CHF. Von der Schindler-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'087 Stück gehandelt.

Am 16.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 315,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Schindler-Aktie 23,65 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 22.07.2026 auf bis zu 246,60 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Schindler-Aktie 3,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Schindler seine Aktionäre 2025 mit 6,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,62 CHF je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 31.12.2012 abgelaufenen Quartal legte Schindler am 19.02.2013 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,73 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Schindler ein EPS von 1,73 CHF je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Schindler in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.19 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 2.19 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Schindler dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Schindler-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 21.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,31 CHF je Schindler-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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