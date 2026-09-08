Schindler Aktie News: Schindler am Dienstagnachmittag gesucht

Das Papier von Schindler legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 255,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'839 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Schindler-Aktie bei 257,40 CHF. Bei 254,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 30'497 Schindler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 315,80 CHF erreichte der Titel am 16.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Schindler-Aktie liegt somit 19,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 246,60 CHF. Der aktuelle Kurs der Schindler-Aktie ist somit 3,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Schindler-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,62 CHF ausgeschüttet werden. Schindler veröffentlichte am 19.02.2013 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,73 CHF gegenüber 1,73 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.19 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.19 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Schindler am 22.10.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Schindler rechnen Experten am 21.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,31 CHF je Schindler-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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