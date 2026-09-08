Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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08.09.2026 12:29:00
Schindler Aktie News: Schindler am Mittag auf grünem Terrain
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Schindler. Die Aktionäre schickten das Papier von Schindler nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 256,80 CHF.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Schindler zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,3 Prozent auf 256,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'885 Punkten steht. Bei 256,80 CHF erreichte die Schindler-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 254,40 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 16'893 Schindler-Aktien.
Am 16.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 315,80 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.07.2026 bei 246,60 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,62 CHF. Im Vorjahr erhielten Schindler-Aktionäre 6,00 CHF je Wertpapier. Am 19.02.2013 hat Schindler die Kennzahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,73 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,73 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 2.19 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Schindler 2.19 Mrd. CHF umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 21.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Schindler.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,31 CHF je Aktie in den Schindler-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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