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07.10.2026 09:29:00

Schindler Aktie News: Schindler am Vormittag freundlich

Schindler Aktie News: Schindler am Vormittag freundlich

Die Aktie von Schindler gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Schindler-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 262,40 CHF zu.

Schindler
262.04 CHF 0.27%
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Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 262,40 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'529 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Schindler-Aktie sogar auf 262,40 CHF. Bei 261,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 2'230 Schindler-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (314,20 CHF) erklomm das Papier am 05.02.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,74 Prozent könnte die Schindler-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 246,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.07.2026). Mit einem Kursverlust von 6,02 Prozent würde die Schindler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,66 CHF. Im Vorjahr hatte Schindler 6,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 19.02.2013 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,73 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,73 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.19 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 2.19 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet. Schindler dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 21.10.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Schindler-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,36 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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