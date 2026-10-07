Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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07.10.2026 16:29:00
Schindler Aktie News: Schindler am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Schindler gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Schindler-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 260,60 CHF.
Um 16:28 Uhr fiel die Schindler-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 260,60 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'504 Punkten notiert. Die Schindler-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 260,40 CHF ab. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 261,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 24'329 Schindler-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 05.02.2026 auf bis zu 314,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,57 Prozent könnte die Schindler-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 246,60 CHF. Mit einem Kursverlust von 5,37 Prozent würde die Schindler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Schindler-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,66 CHF belaufen. Die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Schindler am 19.02.2013. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,73 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Schindler 1,73 CHF je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 2.19 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Schindler 2.19 Mrd. CHF umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.
In der Schindler-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,36 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Schindler am 07.10.2026
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