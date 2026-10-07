Schindler Aktie News: Schindler verteuert sich am Mittwochmittag

Um 12:28 Uhr sprang die Schindler-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 263,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'517 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Schindler-Aktie bei 263,20 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 261,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 13'861 Schindler-Aktien den Besitzer.

Bei 314,20 CHF erreichte der Titel am 05.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Schindler-Aktie 19,47 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.07.2026 bei 246,60 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schindler-Aktie derzeit noch 6,24 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,66 CHF. Im Vorjahr erhielten Schindler-Aktionäre 6,00 CHF je Wertpapier. Am 19.02.2013 lud Schindler zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2012 endete. Das EPS belief sich auf 1,73 CHF gegenüber 1,73 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Schindler 2.19 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.19 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Schindler wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Schindler rechnen Experten am 21.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,36 CHF je Aktie in den Schindler-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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