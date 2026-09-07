Schindler Aktie News: Schindler am Montagvormittag leichter

Um 09:28 Uhr fiel die Schindler-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 3,1 Prozent auf 252,40 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'006 Punkten steht. Die Schindler-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 252,20 CHF ab. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 252,20 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 8'672 Schindler-Aktien den Besitzer.

Am 16.09.2025 markierte das Papier bei 315,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Schindler-Aktie somit 20,08 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 246,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.07.2026). Mit einem Kursverlust von 2,30 Prozent würde die Schindler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 6,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,72 CHF je Schindler-Aktie. Am 19.02.2013 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,73 CHF. Im letzten Jahr hatte Schindler einen Gewinn von 1,73 CHF je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Schindler mit einem Umsatz von insgesamt 2.19 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.19 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Schindler-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 21.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,35 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Schindler-Aktie

SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schindler von vor einem Jahr bedeutet

SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schindler-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Schindler-Aktie steigt: Liftbauer verkauft KI-Startup BuildingMinds an Lookthrough