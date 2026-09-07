Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’222 -1.2%  SPI 20’003 -1.0%  Dow 53’414 -0.5%  DAX 25’960 -0.3%  Euro 0.9407 0.0%  EStoxx50 6’385 -0.1%  Gold 4’416 -0.3%  Bitcoin 64’262 -1.5%  Dollar 0.8091 -0.1%  Öl 96.2 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Apple-Aktie vor der wichtigsten Keynote seit dem iPhone X - was Analysten jetzt erwarten
Swissport-Aktie: Ausbau des Geschäfts in Saudi-Arabien mit Flynas
Rohstoffkurse am Vormittag
August 2026: Die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Plus500 Depot

Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.09.2026 09:29:00

Schindler Aktie News: Schindler am Montagvormittag leichter

Schindler Aktie News: Schindler am Montagvormittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Schindler. Die Schindler-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,1 Prozent bei 252,40 CHF.

Schindler
251.97 CHF -3.32%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr fiel die Schindler-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 3,1 Prozent auf 252,40 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'006 Punkten steht. Die Schindler-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 252,20 CHF ab. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 252,20 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 8'672 Schindler-Aktien den Besitzer.

Am 16.09.2025 markierte das Papier bei 315,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Schindler-Aktie somit 20,08 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 246,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.07.2026). Mit einem Kursverlust von 2,30 Prozent würde die Schindler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 6,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,72 CHF je Schindler-Aktie. Am 19.02.2013 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,73 CHF. Im letzten Jahr hatte Schindler einen Gewinn von 1,73 CHF je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Schindler mit einem Umsatz von insgesamt 2.19 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.19 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Schindler-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 21.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,35 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Schindler-Aktie

SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schindler von vor einem Jahr bedeutet

SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schindler-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Schindler-Aktie steigt: Liftbauer verkauft KI-Startup BuildingMinds an Lookthrough

In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Schindler AG (PS)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?