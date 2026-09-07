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07.09.2026 16:29:00

Schindler Aktie News: Schindler tendiert am Nachmittag südwärts

Schindler Aktie News: Schindler tendiert am Nachmittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Schindler. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 2,0 Prozent auf 255,40 CHF.

Schindler
255.98 CHF -1.78%
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Die Schindler-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 255,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'098 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Schindler-Aktie bis auf 251,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 252,20 CHF. Zuletzt wechselten 64'794 Schindler-Aktien den Besitzer.

Bei 315,80 CHF erreichte der Titel am 16.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,65 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.07.2026 bei 246,60 CHF. Mit Abgaben von 3,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Schindler-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,72 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Schindler 6,00 CHF aus. Am 19.02.2013 legte Schindler die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2012 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,73 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,73 CHF je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2.19 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.19 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Schindler veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Schindler-Anleger Experten zufolge am 21.10.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,35 CHF je Aktie in den Schindler-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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