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07.09.2026 12:29:00

Schindler Aktie News: Schindler verbilligt sich am Montagmittag

Schindler Aktie News: Schindler verbilligt sich am Montagmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Schindler. Das Papier von Schindler gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,7 Prozent auf 256,20 CHF abwärts.

Schindler
256.16 CHF -1.71%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr fiel die Schindler-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 256,20 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'063 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Schindler-Aktie bei 251,40 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 252,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 40'345 Schindler-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 315,80 CHF erreichte der Titel am 16.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Schindler-Aktie somit 18,87 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 246,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.07.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Schindler-Aktie 3,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,72 CHF, nach 6,00 CHF im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schindler am 19.02.2013. Das EPS belief sich auf 1,73 CHF gegenüber 1,73 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.19 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.19 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Schindler wird am 22.10.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 21.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Schindler ein EPS in Höhe von 10,35 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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