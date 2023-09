Schindler Aktie News: Schindler reagiert am Donnerstagmittag positiv

Die Schindler-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 193,90 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 14'481 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Schindler-Aktie bei 195,40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 194,15 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 14'699 Schindler-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.03.2023 bei 217,70 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Schindler-Aktie mit einem Kursplus von 12,27 Prozent wieder erreichen. Am 24.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 148,45 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Schindler-Aktie ist somit 23,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schindler am 20.04.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,84 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,30 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2'796,00 CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2'713,00 CHF in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 19.10.2023 dürfte Schindler Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 24.10.2024 dürfte Schindler die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Schindler-Aktie in Höhe von 8,02 CHF im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.ch