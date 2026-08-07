Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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07.08.2026 09:29:00
Schindler Aktie News: Schindler am Freitagvormittag im Minusbereich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Schindler. Die Schindler-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 263,60 CHF.
Die Schindler-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 263,60 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'502 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Schindler-Aktie bis auf 263,40 CHF ein. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 264,40 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'194 Schindler-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (315,80 CHF) erklomm das Papier am 16.09.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,80 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.07.2026 bei 246,60 CHF. Derzeit notiert die Schindler-Aktie damit 6,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem Schindler seine Aktionäre 2025 mit 6,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,72 CHF je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals präsentierte Schindler am 19.02.2013. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,73 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Schindler 1,73 CHF je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Schindler im vergangenen Quartal 2.19 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Schindler 2.19 Mrd. CHF umsetzen können.
Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Schindler veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 21.10.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Schindler ein EPS in Höhe von 10,35 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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