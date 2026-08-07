Schindler Aktie News: Anleger greifen bei Schindler am Freitagmittag zu

Das Papier von Schindler konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 265,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'569 Punkten liegt. Die Schindler-Aktie legte bis auf 265,60 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 264,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 7'410 Schindler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 16.09.2025 auf bis zu 315,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 18,90 Prozent Plus fehlen der Schindler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 246,60 CHF ab. Derzeit notiert die Schindler-Aktie damit 7,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 6,00 CHF an Schindler-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,72 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2012 abgelaufenen Quartal legte Schindler am 19.02.2013 vor. Das EPS belief sich auf 1,73 CHF gegenüber 1,73 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Schindler 2.19 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.19 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Schindler am 22.10.2026 vorlegen. Schindler dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 21.10.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Schindler-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,35 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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