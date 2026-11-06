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06.11.2026 09:29:00
Schindler Aktie News: Schindler am Vormittag mit roter Tendenz
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Schindler. Die Schindler-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 307,40 CHF abwärts.
Die Schindler-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 307,40 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'757 Punkten liegt. Die Schindler-Aktie sank bis auf 306,80 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 307,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Schindler-Aktien beläuft sich auf 2'545 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 05.02.2026 auf bis zu 314,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Schindler-Aktie damit 2,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 246,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 19,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2025 6,00 CHF an Schindler-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,81 CHF aus. Die Zahlen des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals präsentierte Schindler am 19.02.2013. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,73 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Schindler ein EPS von 1,73 CHF je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2.19 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.19 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 10.02.2027 dürfte Schindler Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 16.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Schindler.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,55 CHF je Schindler-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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