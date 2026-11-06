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06.11.2026 16:29:00
Schindler Aktie News: Schindler am Freitagnachmittag im Minus
Die Aktie von Schindler gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Schindler-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 305,20 CHF.
Die Schindler-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 305,20 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'742 Punkten steht. Bei 302,40 CHF markierte die Schindler-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 307,60 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 29'009 Schindler-Aktien.
Bei einem Wert von 314,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.02.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Schindler-Aktie derzeit noch 2,95 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.07.2026 (246,60 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,81 CHF, nach 6,00 CHF im Jahr 2025. Am 19.02.2013 hat Schindler in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2012 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,73 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,73 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 2.19 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.19 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Schindler wird am 10.02.2027 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.02.2028 erwartet.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,55 CHF je Schindler-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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