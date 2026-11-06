Schindler Aktie News: Schindler gibt am Mittag nach

Die Schindler-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 303,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'613 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Schindler-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 303,40 CHF aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 307,60 CHF. Zuletzt wechselten 12'283 Schindler-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 314,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.02.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,42 Prozent. Am 22.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 246,60 CHF. Der aktuelle Kurs der Schindler-Aktie ist somit 18,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Schindler seine Aktionäre 2025 mit 6,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,81 CHF je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 31.12.2012 abgelaufenen Quartal legte Schindler am 19.02.2013 vor. Schindler hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,73 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,73 CHF je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 2.19 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.19 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.02.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Schindler-Anleger Experten zufolge am 16.02.2028 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Schindler ein EPS in Höhe von 10,55 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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