Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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06.10.2026 09:29:00
Schindler Aktie News: Schindler verzeichnet am Vormittag Verluste
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Schindler. Das Papier von Schindler gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 259,80 CHF abwärts.
Die Schindler-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 259,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'617 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Schindler-Aktie bis auf 258,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 262,20 CHF. Der Tagesumsatz der Schindler-Aktie belief sich zuletzt auf 6'951 Aktien.
Am 05.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 314,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Schindler-Aktie 20,94 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 246,60 CHF. Dieser Wert wurde am 22.07.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Schindler-Aktie 5,08 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,66 CHF, nach 6,00 CHF im Jahr 2025. Am 19.02.2013 äusserte sich Schindler zu den Kennzahlen des am 31.12.2012 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,73 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,73 CHF je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Schindler 2.19 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.19 Mrd. CHF umgesetzt worden.
Schindler wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 21.10.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,36 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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