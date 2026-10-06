Schindler Aktie News: Schindler am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 261,80 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'549 Punkten notiert. In der Spitze legte die Schindler-Aktie bis auf 263,40 CHF zu. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 262,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 34'771 Schindler-Aktien.

Bei 314,20 CHF erreichte der Titel am 05.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,02 Prozent könnte die Schindler-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.07.2026 bei 246,60 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 5,81 Prozent könnte die Schindler-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Schindler-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,66 CHF aus. Die Zahlen des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals präsentierte Schindler am 19.02.2013. In Sachen EPS wurden 1,73 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Schindler 1,73 CHF je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.19 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.19 Mrd. CHF.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Schindler wird am 22.10.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,36 CHF je Schindler-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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