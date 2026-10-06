Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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06.10.2026 12:29:00
Schindler Aktie News: Schindler präsentiert sich am Dienstagmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Schindler. Die Schindler-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 263,00 CHF.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,1 Prozent auf 263,00 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'669 Punkten steht. In der Spitze legte die Schindler-Aktie bis auf 263,40 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 262,20 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 27'117 Schindler-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (314,20 CHF) erklomm das Papier am 05.02.2026. Der derzeitige Kurs der Schindler-Aktie liegt somit 16,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 22.07.2026 Kursverluste bis auf 246,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Schindler-Aktie 6,24 Prozent sinken.
Experten gehen davon aus, dass Schindler-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,66 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Schindler 6,00 CHF aus. Am 19.02.2013 hat Schindler die Kennzahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,73 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,73 CHF je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 2.19 Mrd. CHF, gegenüber 2.19 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Schindler am 22.10.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 21.10.2027 dürfte Schindler die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Schindler-Aktie in Höhe von 10,36 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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