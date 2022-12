Schindler Aktie News: Schindler verliert am Montagnachmittag

Das Papier von Schindler gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 04:28 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 182,00 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 14'295 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Schindler-Aktie bei 181,15 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 183,20 CHF. Der Tagesumsatz der Schindler-Aktie belief sich zuletzt auf 47'803 Aktien.

Schindler liess sich am 20.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,59 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,06 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2'965,00 CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2'807,00 CHF in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 15.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 6,20 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch