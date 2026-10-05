Schindler Aktie News: Anleger greifen bei Schindler am Vormittag zu

Um 09:28 Uhr ging es für das Schindler-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 260,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'452 Punkten tendiert. Der Kurs der Schindler-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 261,00 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 260,40 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 676 Schindler-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.02.2026 bei 314,20 CHF. 20,48 Prozent Plus fehlen der Schindler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 246,60 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 6,00 CHF an Schindler-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,66 CHF aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schindler am 19.02.2013. In Sachen EPS wurden 1,73 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Schindler 1,73 CHF je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 2.19 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Schindler 2.19 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Schindler-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Schindler einen Gewinn von 10,36 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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