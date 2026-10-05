Schindler Aktie News: Schindler tendiert am Montagnachmittag nahe Vortagesschluss

Die Schindler-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 260,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'466 Punkten steht. Die Schindler-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 261,80 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Schindler-Aktie bisher bei 259,80 CHF. Mit einem Wert von 260,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14'710 Schindler-Aktien umgesetzt.

Am 05.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 314,20 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Schindler-Aktie mit einem Kursplus von 20,66 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.07.2026 Kursverluste bis auf 246,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Schindler-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Schindler-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,66 CHF belaufen. Die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Schindler am 19.02.2013. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,73 CHF gegenüber 1,73 CHF im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 2.19 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.19 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Schindler wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Schindler rechnen Experten am 21.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Schindler im Jahr 2026 10,36 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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