Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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05.10.2026 12:29:00
Schindler Aktie News: Schindler stabilisiert sich am Mittag
Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Schindler. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Schindler-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 260,60 CHF.
Die Schindler-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 260,60 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 19'483 Punkten steht. Die Schindler-Aktie zog in der Spitze bis auf 261,20 CHF an. Der Kurs der Schindler-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 259,80 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 260,40 CHF. Bisher wurden via SIX SX 7'187 Schindler-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 05.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 314,20 CHF an. Der derzeitige Kurs der Schindler-Aktie liegt somit 17,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 246,60 CHF ab. Mit Abgaben von 5,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2025 6,00 CHF an Schindler-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,66 CHF aus. Die Zahlen des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals präsentierte Schindler am 19.02.2013. Das EPS wurde auf 1,73 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,73 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.19 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.19 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Schindler rechnen Experten am 21.10.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Schindler einen Gewinn von 10,36 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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