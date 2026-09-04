Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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04.09.2026 09:29:00
Schindler Aktie News: Schindler am Vormittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Schindler. Zuletzt konnte die Aktie von Schindler zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 261,40 CHF.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Schindler zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 261,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'231 Punkten notiert. Die Schindler-Aktie legte bis auf 261,60 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 260,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 2'215 Schindler-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 315,80 CHF erreichte der Titel am 16.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Schindler-Aktie 20,81 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 246,60 CHF. Dieser Wert wurde am 22.07.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2025 6,00 CHF an Schindler-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,72 CHF aus. Die Zahlen des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals präsentierte Schindler am 19.02.2013. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,73 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Schindler 1,73 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 2.19 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.19 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Schindler am 22.10.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 21.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Schindler.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,35 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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