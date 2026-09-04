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04.09.2026 16:29:00

Schindler Aktie News: Schindler am Nachmittag fester

Schindler Aktie News: Schindler am Nachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Schindler. Im SIX SX-Handel gewannen die Schindler-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Schindler
260.62 CHF 0.38%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr wies die Schindler-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 261,40 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'215 Punkten steht. Die Schindler-Aktie legte bis auf 262,40 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 260,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 32'584 Schindler-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 315,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.09.2025). Gewinne von 20,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 246,60 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 5,66 Prozent würde die Schindler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Schindler-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,72 CHF. Am 19.02.2013 äusserte sich Schindler zu den Kennzahlen des am 31.12.2012 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,73 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,73 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 2.19 Mrd. CHF gegenüber 2.19 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Schindler am 22.10.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 21.10.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,35 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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