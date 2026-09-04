Schindler Aktie News: Schindler am Freitagmittag mit Kursplus

Im SIX SX-Handel gewannen die Schindler-Papiere um 12:28 Uhr 0,4 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'218 Punkten steht. Die Schindler-Aktie zog in der Spitze bis auf 262,40 CHF an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 260,60 CHF. Von der Schindler-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21'273 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 315,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 16.09.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,72 Prozent hinzugewinnen. Am 22.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 246,60 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Schindler-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Schindler-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,72 CHF belaufen. Am 19.02.2013 äusserte sich Schindler zu den Kennzahlen des am 31.12.2012 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,73 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Schindler noch ein Gewinn pro Aktie von 1,73 CHF in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 2.19 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.19 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Schindler-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet. Am 21.10.2027 wird Schindler schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Schindler im Jahr 2026 10,35 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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