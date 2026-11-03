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03.11.2026 09:29:00
Schindler Aktie News: Schindler am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz
Die Aktie von Schindler zeigt sich am Dienstagvormittag ohne grosse Bewegung. Bei der Schindler-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 306,20 CHF.
Bei der Schindler-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 306,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'815 Punkten liegt. Bei 306,40 CHF markierte die Schindler-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 305,60 CHF markierte die Schindler-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 306,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'566 Schindler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (314,20 CHF) erklomm das Papier am 05.02.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Schindler-Aktie derzeit noch 2,61 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 22.07.2026 auf bis zu 246,60 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,46 Prozent könnte die Schindler-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 erhielten Schindler-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,81 CHF. Die Zahlen des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals präsentierte Schindler am 19.02.2013. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,73 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,73 CHF je Aktie generiert. Schindler hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.19 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.19 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.02.2027 veröffentlicht. Schätzungsweise am 16.02.2028 dürfte Schindler die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
In der Schindler-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,55 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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