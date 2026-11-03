Schindler Aktie News: Schindler am Mittag mit Kurseinbussen

Die Aktionäre schickten das Papier von Schindler nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,2 Prozent auf 305,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'835 Punkten steht. Die Schindler-Aktie gab in der Spitze bis auf 304,00 CHF nach. Bei 306,40 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 7'392 Schindler-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 314,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.02.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Schindler-Aktie derzeit noch 2,75 Prozent Luft nach oben. Am 22.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 246,60 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,81 CHF. Im Vorjahr hatte Schindler 6,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 19.02.2013 hat Schindler in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2012 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,73 CHF, nach 1,73 CHF im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2.19 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.19 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Schindler wird am 10.02.2027 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Schindler-Anleger Experten zufolge am 16.02.2028 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,55 CHF je Aktie in den Schindler-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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