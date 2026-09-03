Schindler Aktie News: Schindler tendiert am Vormittag um Nulllinie

Die Schindler-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 258,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'172 Punkten tendiert. Die Schindler-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 258,80 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Schindler-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 257,80 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 258,80 CHF. Bisher wurden heute 2'782 Schindler-Aktien gehandelt.

Bei 315,80 CHF erreichte der Titel am 16.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,21 Prozent könnte die Schindler-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.07.2026 bei 246,60 CHF. Der aktuelle Kurs der Schindler-Aktie ist somit 4,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 6,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,72 CHF je Schindler-Aktie. Schindler liess sich am 19.02.2013 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,73 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,73 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Schindler im vergangenen Quartal 2.19 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Schindler 2.19 Mrd. CHF umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Schindler am 22.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Schindler möglicherweise am 21.10.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,35 CHF je Schindler-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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