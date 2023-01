Schindler Aktie News: Schindler am Vormittag mit Kursplus

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,6 Prozent auf 176,65 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 13'857 Punkten tendiert. Die Schindler-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 177,05 CHF aus. Bei 175,95 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Schindler-Aktien beläuft sich auf 7'501 Stück.

Am 20.10.2022 äusserte sich Schindler zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,59 CHF, nach 2,06 CHF im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Schindler mit einem Umsatz von insgesamt 2'965,00 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2'807,00 CHF erwirtschaftet worden waren, um 5,63 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Schindler am 15.02.2023 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Schindler-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 6,20 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch