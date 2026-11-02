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02.11.2026 09:29:00
Schindler Aktie News: Schindler am Montagvormittag in Rot
Die Aktie von Schindler gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 302,60 CHF.
Die Schindler-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 302,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'744 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Schindler-Aktie bei 302,60 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 303,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'028 Schindler-Aktien umgesetzt.
Am 05.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 314,20 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Schindler-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.07.2026 bei 246,60 CHF. Mit Abgaben von 18,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,81 CHF. Im Vorjahr hatte Schindler 6,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 19.02.2013 lud Schindler zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2012 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,73 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,73 CHF je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Schindler mit einem Umsatz von insgesamt 2.19 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.19 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Schindler am 10.02.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Schindler-Anleger Experten zufolge am 16.02.2028 werfen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,55 CHF je Schindler-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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