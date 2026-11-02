Schindler Aktie News: Schindler gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Die Schindler-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 306,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'839 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Schindler-Aktie bei 306,20 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 303,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Schindler-Aktien beläuft sich auf 18'849 Stück.

Am 05.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 314,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Schindler-Aktie 2,68 Prozent zulegen. Bei 246,60 CHF fiel das Papier am 22.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Schindler-Aktie liegt somit 24,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Schindler-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,81 CHF. Am 19.02.2013 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,73 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,73 CHF je Aktie erzielt worden. Schindler hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.19 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.19 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Schindler am 10.02.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Schindler möglicherweise am 16.02.2028 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,55 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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