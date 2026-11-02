Schindler Aktie News: Schindler am Montagmittag in Grün

Im SIX SX-Handel gewannen die Schindler-Papiere um 12:28 Uhr 0,5 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'825 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Schindler-Aktie bei 305,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 303,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 10'214 Schindler-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (314,20 CHF) erklomm das Papier am 05.02.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Schindler-Aktie. Am 22.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 246,60 CHF. Der aktuelle Kurs der Schindler-Aktie ist somit 19,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Schindler-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,81 CHF belaufen. Am 19.02.2013 äusserte sich Schindler zu den Kennzahlen des am 31.12.2012 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,73 CHF, nach 1,73 CHF im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.19 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.19 Mrd. CHF eingefahren.

Voraussichtlich am 10.02.2027 dürfte Schindler Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.02.2028 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Schindler im Jahr 2026 10,55 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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