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Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196

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02.10.2026 09:29:00

Schindler Aktie News: Schindler verteuert sich am Freitagvormittag

Schindler Aktie News: Schindler verteuert sich am Freitagvormittag

Die Aktie von Schindler gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 258,60 CHF zu.

Schindler
259.73 CHF 1.28%
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Um 09:28 Uhr wies die Schindler-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 258,60 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'342 Punkten steht. Die Schindler-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 258,60 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 256,20 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'008 Schindler-Aktien den Besitzer.

Am 05.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 314,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Schindler-Aktie derzeit noch 21,50 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.07.2026 bei 246,60 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Schindler-Aktie mit einem Verlust von 4,64 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Schindler-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,66 CHF. Die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Schindler am 19.02.2013. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,73 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,73 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2.19 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.19 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Schindler am 22.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 21.10.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,36 CHF je Aktie in den Schindler-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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