Schindler Aktie News: Schindler gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 259,60 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'438 Punkten tendiert. Die Schindler-Aktie legte bis auf 260,60 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 256,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 19'432 Schindler-Aktien.

Bei 314,20 CHF markierte der Titel am 05.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Schindler-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 246,60 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,01 Prozent.

Schindler-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,66 CHF belaufen. Am 19.02.2013 hat Schindler in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2012 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,73 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Schindler noch ein Gewinn pro Aktie von 1,73 CHF in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.19 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.19 Mrd. CHF eingefahren.

Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 21.10.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Schindler im Jahr 2026 10,36 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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