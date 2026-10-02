Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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02.10.2026 12:29:00
Schindler Aktie News: Schindler zeigt sich am Freitagmittag fester
Die Aktie von Schindler zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Schindler-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 259,80 CHF zu.
Um 12:28 Uhr stieg die Schindler-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 259,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'406 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Schindler-Aktie bei 260,60 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 256,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7'969 Schindler-Aktien.
Am 05.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 314,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Schindler-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 246,60 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,66 CHF. Im Vorjahr hatte Schindler 6,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Schindler am 19.02.2013. In Sachen EPS wurden 1,73 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Schindler 1,73 CHF je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Schindler in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.19 Mrd. CHF im Vergleich zu 2.19 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Schindler wird am 22.10.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 21.10.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Schindler-Aktie in Höhe von 10,36 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Schindler am 02.10.2026
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