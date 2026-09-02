Schindler Aktie News: Schindler am Mittwochvormittag billiger

Die Schindler-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 261,20 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'145 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Schindler-Aktie bis auf 260,40 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 260,40 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Schindler-Aktien beläuft sich auf 1'422 Stück.

Am 16.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 315,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Schindler-Aktie damit 17,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 246,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 5,59 Prozent würde die Schindler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Schindler-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,72 CHF aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schindler am 19.02.2013. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,73 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,73 CHF je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2.19 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.19 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Schindler-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 21.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,35 CHF je Schindler-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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