Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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02.09.2026 12:29:00
Schindler Aktie News: Schindler tendiert am Mittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Schindler. Die Schindler-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 260,20 CHF ab.
Die Schindler-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 260,20 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'091 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Schindler-Aktie bisher bei 259,40 CHF. Mit einem Wert von 260,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 9'198 Schindler-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.09.2025 bei 315,80 CHF. Derzeit notiert die Schindler-Aktie damit 17,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.07.2026 bei 246,60 CHF. Mit einem Kursverlust von 5,23 Prozent würde die Schindler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für Schindler-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,72 CHF belaufen. Am 19.02.2013 lud Schindler zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2012 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,73 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,73 CHF je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 2.19 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.19 Mrd. CHF gelegen.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Schindler wird am 22.10.2026 gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Schindler möglicherweise am 21.10.2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Schindler im Jahr 2026 10,35 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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