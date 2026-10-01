Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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01.10.2026 09:29:00
Schindler Aktie News: Schindler tendiert am Donnerstagvormittag schwächer
Die Aktie von Schindler gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Schindler gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 258,80 CHF abwärts.
Die Schindler-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 258,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'456 Punkten steht. Der Kurs der Schindler-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 258,20 CHF nach. Bei 259,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'969 Schindler-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.02.2026 bei 314,20 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.07.2026 bei 246,60 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,66 CHF. Am 19.02.2013 lud Schindler zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2012 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,73 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,73 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.19 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.19 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Schindler am 22.10.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 21.10.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,36 CHF je Aktie in den Schindler-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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