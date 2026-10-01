Schindler Aktie News: Anleger schicken Schindler am Nachmittag ins Minus

Die Schindler-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 257,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'393 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Schindler-Aktie bei 257,00 CHF. Bei 259,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Schindler-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 27'503 Stück gehandelt.

Am 05.02.2026 markierte das Papier bei 314,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Schindler-Aktie derzeit noch 22,16 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.07.2026 (246,60 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Schindler-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF an Schindler-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,66 CHF. Schindler veröffentlichte am 19.02.2013 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,73 CHF gegenüber 1,73 CHF im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Schindler 2.19 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.19 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Schindler-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 21.10.2027.

In der Schindler-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,36 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Schindler-Aktie

Schindler-Aktie mit Plus: André Becker als Personalchef in Konzernleitung geholt

SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schindler von vor 10 Jahren verdient

SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schindler-Investment von vor 5 Jahren eingebracht