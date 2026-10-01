Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
01.10.2026 16:29:00
Schindler Aktie News: Anleger schicken Schindler am Nachmittag ins Minus
Die Aktie von Schindler gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Schindler-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 257,20 CHF.
Die Schindler-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 257,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'393 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Schindler-Aktie bei 257,00 CHF. Bei 259,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Schindler-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 27'503 Stück gehandelt.
Am 05.02.2026 markierte das Papier bei 314,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Schindler-Aktie derzeit noch 22,16 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.07.2026 (246,60 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Schindler-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF an Schindler-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,66 CHF. Schindler veröffentlichte am 19.02.2013 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,73 CHF gegenüber 1,73 CHF im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Schindler 2.19 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.19 Mrd. CHF umgesetzt worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Schindler-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 21.10.2027.
In der Schindler-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,36 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Schindler-Aktie
Schindler-Aktie mit Plus: André Becker als Personalchef in Konzernleitung geholt
SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schindler von vor 10 Jahren verdient
SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schindler-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Schindler AG (PS)
|
01.10.26
|Schindler Aktie News: Anleger schicken Schindler am Nachmittag ins Minus (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Schindler Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Schindler (finanzen.ch)
|
01.10.26
|SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schindler-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Schindler Aktie News: Schindler tendiert am Donnerstagvormittag schwächer (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Schwacher Handel: SLI am Mittwochmittag leichter (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Gewinne in Zürich: SLI zum Ende des Freitagshandels freundlich (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Schindler-Aktie mit Plus: André Becker als Personalchef in Konzernleitung geholt (AWP)
|
25.09.26
|SLI aktuell: SLI-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.ch)