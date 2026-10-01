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Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196

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01.10.2026 16:29:00

Schindler Aktie News: Anleger schicken Schindler am Nachmittag ins Minus

Schindler Aktie News: Anleger schicken Schindler am Nachmittag ins Minus

Die Aktie von Schindler gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Schindler-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 257,20 CHF.

Schindler
256.44 CHF -1.66%
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Die Schindler-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 257,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'393 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Schindler-Aktie bei 257,00 CHF. Bei 259,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Schindler-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 27'503 Stück gehandelt.

Am 05.02.2026 markierte das Papier bei 314,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Schindler-Aktie derzeit noch 22,16 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.07.2026 (246,60 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Schindler-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF an Schindler-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,66 CHF. Schindler veröffentlichte am 19.02.2013 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,73 CHF gegenüber 1,73 CHF im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Schindler 2.19 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.19 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Schindler-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 21.10.2027.

In der Schindler-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,36 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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