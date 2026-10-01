Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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01.10.2026 12:29:00
Schindler Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Schindler
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Schindler. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 258,20 CHF.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 258,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'385 Punkten notiert. Bei 257,40 CHF markierte die Schindler-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 259,80 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11'076 Schindler-Aktien umgesetzt.
Am 05.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 314,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Schindler-Aktie. Am 22.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 246,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Schindler-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF an Schindler-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,66 CHF. Schindler veröffentlichte am 19.02.2013 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,73 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Schindler 1,73 CHF je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.19 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.19 Mrd. CHF eingefahren.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Schindler am 22.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Schindler im Jahr 2026 10,36 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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