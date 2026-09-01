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Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196

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01.09.2026 09:29:00

Schindler Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Schindler

Schindler Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Schindler

Die Aktie von Schindler gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Schindler-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 262,00 CHF.

Schindler
261.38 CHF -0.78%
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Die Schindler-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 262,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'152 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Schindler-Aktie bei 261,80 CHF. Bei 262,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Schindler-Aktien beläuft sich auf 1'687 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.09.2025 bei 315,80 CHF. Gewinne von 20,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 22.07.2026 Kursverluste bis auf 246,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Schindler-Aktie damit 6,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Schindler-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,72 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Schindler am 19.02.2013 vor. Schindler hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,73 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,73 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.19 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 2.19 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Schindler wird am 22.10.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 21.10.2027 dürfte Schindler die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Schindler-Aktie in Höhe von 10,35 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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