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Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196

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01.09.2026 16:29:00

Schindler Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Schindler

Schindler Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Schindler

Die Aktie von Schindler gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Schindler-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 261,00 CHF ab.

Schindler
261.38 CHF -0.78%
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Um 16:28 Uhr rutschte die Schindler-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 261,00 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'129 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Schindler-Aktie ging bis auf 258,80 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 262,40 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 34'285 Schindler-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (315,80 CHF) erklomm das Papier am 16.09.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Schindler-Aktie. Am 22.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 246,60 CHF. Mit Abgaben von 5,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Schindler-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,72 CHF ausgeschüttet werden. Schindler gewährte am 19.02.2013 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals. Schindler hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,73 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,73 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Schindler im vergangenen Quartal 2.19 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Schindler 2.19 Mrd. CHF umsetzen können.

Schindler wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Schindler-Gewinn in Höhe von 10,35 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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