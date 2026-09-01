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01.09.2026 12:29:00

Schindler Aktie News: Anleger schicken Schindler am Dienstagmittag auf rotes Terrain

Schindler Aktie News: Anleger schicken Schindler am Dienstagmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Schindler gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Schindler gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 260,40 CHF abwärts.

Schindler
259.99 CHF -1.30%
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Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 260,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'026 Punkten liegt. Die Schindler-Aktie gab in der Spitze bis auf 258,80 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 262,40 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 19'431 Schindler-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.09.2025 bei 315,80 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.07.2026 (246,60 CHF). Mit einem Kursverlust von 5,30 Prozent würde die Schindler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Schindler-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,72 CHF belaufen. Schindler gewährte am 19.02.2013 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,73 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,73 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Schindler im vergangenen Quartal 2.19 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Schindler 2.19 Mrd. CHF umsetzen können.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Schindler wird am 22.10.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 21.10.2027 dürfte Schindler die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Schindler ein EPS in Höhe von 10,35 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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