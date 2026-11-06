Schindler-Aktie in Rot: Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen

Zwischen dem 6. November 2024 und dem 5. November 2026 erwarb der Lift- und Rolltreppenhersteller insgesamt 703'995 Namenaktien und 1'739'751 Partizipationsscheine für rund 653 Millionen Franken über separate Handelslinien an der SIX Swiss Exchange.

Die noch nicht annullierten Titel sollen an der Generalversammlung 2027 zur Annullierung vorgeschlagen werden, wie Schindler am Freitag mitteilte.

Zeitweise verliert die Schindler-Aktie im Schweizer Handel 1,16 Prozent auf 308,58 Franken.

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Ebikon (awp)