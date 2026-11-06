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06.11.2026 09:53:07
Schindler-Aktie in Rot: Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen
Schindler hat sein Aktienrückkaufprogramm für Namenaktien und Partizipationsscheine abgeschlossen.
Die noch nicht annullierten Titel sollen an der Generalversammlung 2027 zur Annullierung vorgeschlagen werden, wie Schindler am Freitag mitteilte.Zeitweise verliert die Schindler-Aktie im Schweizer Handel 1,16 Prozent auf 308,58 Franken.
awp-robot/ls
Ebikon (awp)
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