Aufgrund steigender Corona-Zahlen haben die lokalen Behörden in der Region einen Lockdown verhängt.

In Jiading befindet sich die grösste Produktionsstätte von Schindler im Raum Asien-Pazifik, wie eine Sprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP sagte. Dort ist neben einem Forschungs- und Ausbildungszentrum auch der Hauptsitz von Schindler in China ansässig.

Die Büromitarbeitenden würden von zu Hause aus weiterarbeiten. Schindler machte keine Angaben zur Zahl der vom Lockdown betroffenen Mitarbeitenden. Man halte sich mit der Schliessung an die Vorgaben der lokalen Behörden, um die Pandemie unter Kontrolle zu bringen. Die Sicherheit der Mitarbeitenden stehe dabei an erster Stelle, heisst es weiter.

An der SIX gewinnt der Partizipationsschein von Schindler am Montag zeitweise 1,81 Prozent auf 202,80 Franken.

cg/cf

Zürich (awp)