Schindler Aktie 2463821 / CH0024638212
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22.10.2026 07:26:36
Schindler-Aktie: Aufzugskonzern steigert Gewinn nach 9 Monaten deutlich
Der Lift- und Rolltreppenbauer Schindler hat im Sommer auf die Tube gedrückt.
In den ersten neun Monaten erreichte der Umsatz auf 8,16 Milliarden Franken. Das ist praktisch gleich viel wie im Vorjahreszeitraum. In Lokalwährungen ergab sich hingegen ein Plus von 2,6 Prozent, wie das Traditionsunternehmen am Donnerstag mitteilte. Man sei überall gewachsen ausser in China.
Der bereinigte Betriebsgewinn (EBIT) stieg um 4,8 Prozent auf 1,13 Milliarden Franken. Die entsprechende Marge kletterte auf 13,8 Prozent nach 13,2 Prozent in der Vorjahresperiode. Grund für die Verbesserungen seien operative Effizienzsteigerungen, Veränderungen im Produktmix sowie Preiserhöhungen, hiess es.
Unter dem Strich nahm der Reingewinn auf 852 Millionen Franken zu. Das sind 7,0 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. "Unsere Strategie führt zu einem beschleunigten profitablen Wachstum", sagte Konzernchef Paolo Compagna im Communiqué.
Erwartungen übertroffen
Zudem konnte der Konzern mehr Aufträge hereinholen, welche die Grundlage für den künftigen Umsatz sind. Der Bestellungseingang stieg um 2,5 Prozent auf 8,74 Milliarden Franken. In Lokalwährungen ergab sich ein Plus von 5,2 Prozent
Alle Geschäftsbereiche verzeichneten Wachstum, hiess es. Das Modernisierungsgeschäft wuchs stark, das Servicegeschäft setzte seine positive Entwicklung fort und das Neuanlagengeschäft entwickelte sich trotz des Rückgangs in China gut.
Mit den Zahlen hat Schindler die Erwartungen der von AWP befragten Analysten bei allen Kennzahlen übertroffen.
Höhere Profitabilität angepeilt
Die Ziele für die Profitabilität setzt das Management nun nach oben. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Schindler neu eine EBIT-Marge von rund 13,5 Prozent (bisher: rund 13,0 Prozent). Das Umsatzziel blieb dagegen unverändert: Hier rechnet Schindler weiterhin mit einem Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich in Lokalwährungen.
jb/cf
Ebikon LU (awp)
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