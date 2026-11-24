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24.11.2026 07:41:00
Schilthornbahn vor Übernahme: Jungfraubahn bietet kräftigen Aufpreis – Aktie im Fokus
Die Jungfraubahn will die Kontrolle über die Schilthornbahn übernehmen und bietet den Aktionären einen deutlichen Aufschlag auf den zuletzt gehandelten Kurs.
Jungfraubahn sichert sich bereits die Mehrheit an der Schilthornbahn
Die entscheidende Hürde ist bereits genommen. Denn Grossaktionäre haben sich bereits im Vorfeld verpflichtet, ihre Anteile anzudienen. Damit hat sich die Jungfraubahn einer Mitteilung vom Dienstag zufolge eine Beteiligung von 52,3 Prozent und damit die Mehrheit an der Schilthornbahn gesichert.
Das Angebot für sämtliche Aktien läuft vom 26. November bis zum 9. Dezember 2026 um 12 Uhr. Die Frist kann verlängert werden. Im Anschluss folgt eine Nachfrist von 6,5 Handelstagen. Die bisherigen Grossaktionäre erhalten für ihre Aktien denselben Preis wie die übrigen Aktionäre.
Kapitalerhöhung soll finanzielle Basis der Schilthornbahn stärken
Auf das Kaufangebot soll eine Kapitalerhöhung bei der Schilthornbahn folgen. Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre Aktien nicht verkaufen, erhalten dabei Bezugsrechte. Nicht ausgeübte Bezugsrechte fallen an die Jungfraubahn Holding. Diese verpflichtet sich, sämtliche ihr zugeteilten Aktien zu übernehmen und vollständig zu bezahlen. Damit soll die finanzielle Basis der Schilthornbahn gestärkt werden, heisst es weiter.
"Mit dem Zusammengehen stärken wir die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Jungfraubahn-Gruppe und der Tourismusdestination Jungfrau Region. Gleichzeitig sichern wir der Schilthornbahn AG eine stabile finanzielle Zukunft", wird Heinz Karrer, Verwaltungsratspräsident der Jungfraubahn in der Mitteilung zitiert. CEO Oliver Hammel sieht ebenfalls viele Vorteile durch die Zusammenarbeit. Und auch Schilthorn-VRP Johannes Stöckli spricht von einem "wichtigen strategischen Schritt für die langfristige Entwicklung."
Der Vollzug des Angebots steht unter dem Vorbehalt, dass keine behördlichen oder gerichtlichen Entscheide das Angebot oder dessen Vollzug verhindern oder für unzulässig erklären.
Zürich (awp)
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