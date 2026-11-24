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24.11.2026 08:01:14
Schilthornbahn: Jungfraubahn unterbreitet Übernahmeangebot zu 1’800 CHF je Aktie
In der Jungfrauregion im Berner Oberland kommt es zu einem Zusammenschluss der zwei grössten Bahngesellschaften. Die Jungfraubahn Holding unterbreitet den Aktionären der Schilthornbahn AG ein Übernahmeangebot von 1’800 CHF je […]
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