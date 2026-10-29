Schibsted ASA (B) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Schibsted ASA (B) hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 21.38 NOK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Schibsted ASA (B) noch ein Gewinn pro Aktie von -2.890 NOK in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Schibsted ASA (B) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.64 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel waren 1.60 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch